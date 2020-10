Travailler pendant la procédure de recours: oui, mais…

Arrivé en Suisse il y a deux ans, le couple avait fait une demande d’asile, qui a été refusée après un an d’attente. Ils ont fait recours et sont aujourd’hui au bénéfice d’un permis N, dans l’attente de l a d écis i o n du Tribunal administratif fédéral (TAF) . «Normalement, da ns le cas d’u n e d ema n de d’a s ile m u l t i pl e, la personne peut exercer une activité lucrative, si certaines conditions sont remplies, jusqu’à ce que le TAF rende son verdict», précise Emmanuelle Jaquet Von Sury, p orte-parole du Secrétariat d’État aux migrations (SEM).

Durant la première vague du Covid-19, Ayoub avait pu prêter main-forte au personnel des soins intensifs d’un hôpital jurassien. «M algré ma situation, j ’avais obtenu un permis de travail d’un mois grâce à l’Association jurassienne d’accueil des migrants (AJAM)». Ayoub a toutefois été sommé de cesser son activité par le Service de l’économie et de l’emploi de son canton (SEE). Après vérification du statut d’Ayoub, «il apparaît que cette personne ne peut pas être autorisée à prendre un emploi», peut-on lire dans un courriel adressé à l’Iranien au printemps dernier. Contacté, le SEE n’a pas souhaité commenter ce cas précis ni donner les raisons de cette décision, indiquant que chaque dossier était spécifique et directement traité avec l’employeur.