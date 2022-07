Sion (VS) : L’Hôpital du Valais repousse des opérations non urgentes

Cette fois, ce n’est pas à cause du Covid; c’est un manque d’instrumentistes qui risque de causer le report de plusieurs opérations non urgentes à l’Hôpital du Valais, à Sion. «La période à venir s’annonce délicate», annonce l’institution dans un communiqué relayé par «Le Nouvelliste». La situation n’est pas inédite, ajoute son directeur par intérim. «Le réservoir de personnel spécialisé n’est pas immense. Quelques absences pour cause de maladie et les flux de travail deviennent tendus, notamment en période de vacances estivales», explique-t-il dans le quotidien valaisan. Il précise que la pandémie a précipité un certain nombre de réorientations professionnelles, dans un secteur d’emploi déjà limité.