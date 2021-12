Fribourg : L’Hôpital fribourgeois appelle l’armée et les retraités à la rescousse

Face à la nécessité d’ouvrir des lits de médecine interne supplémentaires, l’HFR souffre d’un sérieux manque de personnel.

Pour l’heure, une trentaine de lits ont été ouverts dans les unités de médecine interne de l’HFR. Du personnel médico-soignant est donc nécessaire. Le personnel en place est invité à augmenter son taux d’activité. Mais il est fatigué et le taux d’absentéisme est très élevé. C’est pourquoi la cellule de recrutement a été réactivée et un appel aux jeunes retraités et pré-retraités à reprendre du service a été lancé.