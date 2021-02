Le Conseil d’Etablissement de l’Hôpital Riviera-Chablais (HCR) a été unanime: il a choisi l’actuel directeur de la Fondation de Nant, Christian Moeckli, pour reprendre la tête de l’institution, qui sort d’une période mouvementée. Dans un communiqué publié mercredi, le HCR précise que l’homme de 55 ans a été choisi au terme d’un processus exigeant et parmi quelque 80 candidatures, en raison de «son parcours de dirigeant d’institutions parapubliques, sa connaissance intime du milieu médico-soignant, son sens du travail en équipe et son ancrage régional». Il dirige en effet le centre de soins psychiatriques publiques de l’Est vaudois depuis cinq ans, et vit dans la région depuis quinze. Il aura désormais la responsabilité du site de Rennaz mais aussi de deux cliniques de gériatrie et de réadaptation, et des permanences de Vevey et Monthey.