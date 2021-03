Inauguré en août 2019, l’Hôpital Riviera-Chablais va continuer de faire couler beaucoup d'encre. Il fera l'objet d'une enquête parlementaire. Après le vote de l'entrée matière la semaine dernière, les députés vaudois ont accepté mardi après-midi par 76 voix pour, 53 contre et 9 abstentions, la création d'une commission d’enquête parlementaire (CEP) pour faire la lumière sur les difficultés financières de l'établissement de Rennaz.

Un outil critiqué

Avant les débats, la Conseillère d'Etat Rebecca Ruiz avait pourtant tenté de mettre en garde les élus sur les conséquences financières et institutionnelles d'une telle commission sur le Canton. Elle a précisé que l'Etat du Valais pourrait geler sa participation financière de 25% dans l’établissement intercantonal.

Difficultés financières

L'HRC a bouclé l’année 2019 sur un déficit de 18 millions de francs, alors que six millions étaient prévus. 2020 est aussi une année déficitaire, à hauteur de près de 17 millions. Face aux difficultés financières de l’établissement, Vaud et Valais ont été appelés à la rescousse. Ils ont validé des garanties d’emprunt et ordonné des audits.