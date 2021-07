Jura : L’hôpital taillera dans le salaire de ses employés mis en quarantaine

L’établissement hospitalier jurassien est le premier à annoncer une mesure visant le personnel non vacciné, tandis que Berne a évoqué mercredi l’idée de le soumettre à des dépistages répétés.

L’Hôpital du Jura met la pression sur ses collaborateurs non vaccinés.

Jusqu’ici, un employé de l’Hôpital du Jura qui devait se mettre en quarantaine après avoir été en contact avec une personne positive au Covid-19 touchait l’intégralité de son salaire. Or, selon une information du «19h30», ce ne sera bientôt plus le cas: dès septembre, la paie sera réduite à 80%. Mais seuls les collaborateurs non vaccinés feront les frais de cette nouvelle mesure, parfaitement légale au demeurant, d’après la RTS.