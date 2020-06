Suisse

L’horaire CFF 2021 mis en œuvre dès le 13 décembre

Le nouvel horaire CFF promet des améliorations en trafics voyageurs et marchandises. Il entrera en vigueur en partie à la fin de l’année.

D’ici au changement d’horaire, les CFF auront en outre mis en œuvre dans les délais la majeure partie de l’offre prévue en trafic voyageurs. Celle-ci comprend notamment des relations plus rapides et plus fréquentes sur l’axe nord-sud, davantage de relations internationales à destination de Munich et de l’Italie et des améliorations en trafic régional.