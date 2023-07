L’horizon s’éclaircit pour les parents des enfants des Zoubilous

La nouvelle structure comptera 12 places d’accueil pour des enfants de 0 à 2 ans et au moins 12 autres pour des enfants de 2 à 4 ans. Propriétaire des locaux, Jean-Marc Egger est également partenaire associé de la nouvelle Sàrl à but non lucratif FunPlace Enney. Les parents laissés sur le carreau par la fermeture des Zoubilous ont pu prioritairement inscrire leurs enfants. Les inscriptions pour les places restantes sont désormais ouvertes à tout le monde. «Nous sommes en discussion pour que la structure puisse offrir au moins 12 places supplémentaires pour les 2 à 4 ans», a confié Estelle Papaux, cheffe du Service de l’enfance et de la jeunesse de l’État de Fribourg, à «La Liberté».