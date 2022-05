«Au prochain top, il sera…»: L’horloge parlante n’est pas près de raccrocher mais va changer de numéro

Certaines inventions vont et viennent en vivant des temps éphémères, d’autres ont une vie longue et résistent encore. Alors que Swisscom a récemment annoncé qu’il allait mettre fin à la technologie 3G, lancée en 2004, il n’en est rien d’un autre service, lancé, lui, dans les années 1930: l’horloge parlante. La France en sera orpheline dès juillet, pas la Suisse.

En 2023, fini le 161

«Au prochain top, il sera onze heures, douze minutes, cinquante secondes… bip. Au prochain top, il sera…»: immuable, la voix féminine au bout du fil donne l’heure sans s’arrêter depuis près de cent ans. Et ça continue. «L’horloge parlante répond toujours à un besoin de la clientèle. Swisscom continuera d’investir dans son exploitation et son entretien», indique Alicia Richon, porte-parole de l’opérateur.

Petite révolution cependant: le numéro devrait changer. Fini le simple 161, il faudra bientôt composer un numéro plus long. Swisscom informe qu’une ordonnance prévoit que «les numéros courts, dont le 161, peuvent encore être exploités jusqu’au 31 décembre 2022 au maximum et doivent ensuite être restitués à l’Office fédéral de la communication. Swisscom fera migrer l’horloge parlante vers un numéro 0900 à la fin de l’année et continuera à l’exploiter», ajoute la porte-parole.

Centaines de milliers d’appels

Mais qui prend encore son combiné pour téléphoner afin qu’on leur donne l’heure? Pas mal de monde, apparemment. En 2016, le 161 recevait encore plus de 1 million d’appels par année. En 2022, Swisscom ne communique plus ses chiffres mais explique que, «cette année encore, nous comptons sur un nombre d’appels à six chiffres». Swisscom ne communique pas non plus les recettes que lui rapporte le service, facturé 50 centimes l’appel.