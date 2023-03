Saint-Gall: L’horloge que personne n’arrive à lire à la gare fait le buzz

Comment ça marche?

Une horloge dite binaire est une façon d’afficher l’heure qui nécessite d’excellentes aptitudes en calcul mental pour la «convertir» en heure, minutes et secondes. Dans le cas de la gare de Saint-Gall, il faut lire de droite à gauche et de haut en bas. La ligne du haut représente les heures, celle du milieu, les minutes et celle du bas les secondes. Le chiffre 1 est assigné à la première colonne tout à droite. Suivent dans les colonnes suivantes le 2, le 4, le 8, le 16 ainsi que le 32 pour les minutes et les secondes. Il faut ensuite additionner toutes les cases illuminées dans une ligne pour déchiffrer l’heure. Il était donc 19 h 46 et 39 secondes lorsque l’utilisateur TikTok dit avoir raté son bus.