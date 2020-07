Suisse

L’horlogerie entrevoit un début de redressement

L’industrie horlogère suisse a enregistré en juin une reprise de ses exportations, qui s’étaient effondrées au mois d’avril.

Première victime de la pandémie et donc première candidate à la reprise, la Chine s'est distinguée par une très forte hausse de la demande de montres suisses (+48% sur un an).

Fort repli au premier semestre

Tous les segments de prix ont été concernés par la baisse. La gamme 200-500 francs (prix export) a été la plus touchée et a diminué de moitié. Les montres de plus de 3000 francs, qui représentent plus de 70% de la valeur totale, ont fait légèrement mieux que la moyenne, avec un recul de 32,7%.