Le secteur horloger, l’un plus touchés en Suisse par la pandémie de Covid-19, s’inquiète de la montée des protectionnismes. Ses exportations, vitales au maintien de l’emploi, chuteront de près d’un quart en 2020. L’an prochain s’annonce sous de meilleurs auspices.

«Quelque 80% des exportations sont certes couvertes par des accords de libre-échange, y compris la Chine». Mais le problème reste entier avec des marchés à fort potentiel qui n’en bénéficient pas, à l’instar de l’Inde, du Brésil ou de l’Indonésie, et pour lesquels il convient d’améliorer les conditions cadres à moyen et long terme.

Libre-échange en votation

L’accord entre l’AELE, dont fait partie la Suisse, et l’Indonésie, et ses 267 millions d’habitants, constituera l’un des objets soumis au peuple le 7 mars. Les référendaires contestent le volet touchant à l’huile de palme. Les importations de celle-ci seront soumises à des conditions strictes de durabilité, a assuré le Conseil fédéral.

Outre la votation, qui donnera un signal, demeure en suspens l’accord de libre-échange entre l’AELE et le Mercosur (Brésil, Argentine, Paraguay et Uruguay). «L’ouverture des marchés reste une préoccupation majeure de la FH. La Suisse est un pays exportateur, la tendance à la fermeture aura un effet boomerang préjudiciable.»

«Le secteur soutient aussi la fin des droits de douane industriels à l’importation en Suisse», indique le président de la FH, pour qui il y a une logique entre exportations et importations. L’accord avec le Mexique, en oeuvre depuis 2001, a permis d’augmenter fortement les livraisons vers ce marché, où elles sont six fois plus importantes que celles à destination du Brésil.