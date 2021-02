Suisse : «L’horlogerie va devoir s’intéresser à l’e-sport»

Les marques de montres sponsorisent peu les compétitions de jeux vidéo, qui sont pourtant très populaires chez les15-35 ans, surtout en Asie.

Plusieurs marques mondiales de luxe s’associent à des tournois ou à des équipes d’e-sport, à l’image de Mercedes, Louis Vuitton ou encore BMW. Mais l’horlogerie suisse se montre encore frileuse face à ce phénomène. À l’heure où les marques veulent toucher l’immense et capital marché asiatique, et notamment ses jeunes, les Journées internationales du marketing horloger se sont intéressées au potentiel de l’e-sport jeudi. «Il y a une multitude de perspectives et d’opportunités pour des marques très variées, quels que soient leur prix ou leur positionnement, illustre leur présidente, Laetitia Vifian Benoit. L’e-sport peut s’adresser à tous les budgets marketing et à toutes les stratégies.»