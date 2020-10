Un drame est survenu vendredi soir dans un supermarché de Sao Luis (Nord). Elane, 21 ans, était en train de s’affairer dans un rayon quand soudainement, une étagère s’est écroulée. Dans un terrible effet domino, cinq rayons se sont effondrés les uns sur les autres, tuant la jeune employée. Huit personnes – membres du personnel et clientes – ont été blessées. Six d’entre elles ont dû être brièvement hospitalisées.

Selon Guate Vision , le magasin était bondé au moment de l’accident, survenu à 20h15. Une vidéo tirée d’une caméra de surveillance montre la panique qui s’empare des gens présents aux caisses au moment où les étagères métalliques commencent à s’effondrer. Sur d’autres images, on peut voir l’étendue des dégâts et entendre des hurlements d’effroi alors que des témoins s’empressent de porter secours aux victimes.

Des victimes coincées sous les décombres

De bons samaritains ont formé une chaîne humaine devant le magasin pour aider à évacuer les paquets, débris et autres déchets et ainsi libérer les survivants coincés dessous. Pompiers, ambulanciers et policiers ont œuvré toute la nuit pour secourir les victimes, certaines signalant leur présence sous les décombres grâce à leur téléphone portable. Les recherches ont pris fin samedi matin.