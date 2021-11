Un enfant assassiné : L’horreur avant Halloween: une ville espagnole sous le choc

Un petit garçon déguisé comme la fille de «L’Exorciste» a été enlevé et tué par un récidiviste, jeudi dernier dans le nord-ouest du pays. Famille et habitants crient leur colère.

Le suspect passait le plus clair de son temps à observer les enfants depuis sa fenêtre. DR

La petite ville de Lardero (nord-est) est sous le choc après la mort brutale d’Alex, un garçon de 9 ans. Jeudi soir, l’enfant fêtait Halloween avec des amis dans un parc quand il a soudainement disparu. Une écolière de 11 ans a rapidement donné l’alerte et indiqué au voisinage le lieu où elle pensait qu’Alex avait pu être emmené. Il s’agissait de l’immeuble où vivait Francisco Javier Almeida, un individu déjà condamné pour meurtre et actes de pédophilie. L’écolière a expliqué que cet homme avait tenté un jour de l’emmener chez lui pour lui «montrer ses oiseaux», explique «El Pais».

Les indications de la jeune fille étaient correctes: à leur arrivée, trois habitants ont retrouvé le petit Alex en train d’agoniser dans les bras de son ravisseur. Almeida a tenté de leur faire croire que l’enfant «s’était évanoui et qu’il l’avait retrouvé». Pendant que les bons samaritains tentaient de réanimer l’enfant, des policiers sont arrivés sur place et ont procédé à l’interpellation du suspect. Alex n’a jamais repris connaissance et son décès a été prononcé peu après. Le jeune garçon est mort par étouffement. «Ses parents sont éteints, ses grands-parents effondrés», a confié Gonzalo Martin, grand-oncle de la victime.

Dans la communauté, la colère vient s’ajouter à l’immense tristesse. Et pour cause: le suspect avait un casier judiciaire long comme le bras. Almeida avait en effet été condamné à 30 ans de prison pour le meurtre d’une agente immobilière en 1998. Quelques années plus tôt, il avait déjà été écroué pour agression sexuelle sur mineur. L’individu était en liberté conditionnelle depuis l’année dernière, et passait le plus clair de son temps à observer les petites filles. «Quand il ne sortait pas au parc, parce qu’il y avait beaucoup de parents, il restait à la fenêtre à regarder les enfants», raconte une maman.

Le ministre de l’Intérieur tempère

Il est probable qu’Almeida ait pris Alex pour une fillette, car l’enfant était déguisé comme la fille dans le film «L’Exorciste». «Ce meurtrier voyou devrait être en prison à vie. Nous voulons qu’il pourrisse en prison et qu’il ne sorte jamais», s’est indigné le grand-oncle de la victime lors d’un rassemblement réunissant plus de 500 personnes dimanche. Pour l’heure, la famille ignore encore comment Almeida s’y est pris pour attirer Alex chez lui. «Il n’avait pas confiance. Nous ne pensons pas que le meurtrier l’ait trompé en voulant lui montrer un chiot, car nous avons un berger allemand (…) et Alex a une phobie des chiens. Et il n’a pas non plus été trompé par quelques petits oiseaux», a assuré Gonzalo Martin.

L’homme a balayé toute négligence des parents de la victime: «Ils ne laissaient pas une minute leurs enfants seuls, ils étaient toujours à l’affût. (…) Sa mère lui a dit «dans une minute, nous dînerons», et en une minute, il avait disparu.» Le ministre de l'Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, a déclaré que son département «évaluait» tout ce qui s’était passé autour de ce crime. Il a cependant souligné qu’une modification de la législation pénale ne devrait pas être envisagée dans l’immédiat car «légiférer à chaud», dans des situations comme celle-ci où le crime vient de se produire et la douleur est si récente, «n’est généralement pas la meilleure technique législative».