États-Unis : L’horreur en tyrolienne: il se sacrifie pour une cliente

Un employé s’est retrouvé suspendu dans le vide avec une visiteuse, samedi en Californie. Craignant que l’installation ne cède sous leur poids, il a lâché prise.

Craignant que l’installation ne supporte pas le poids, Joaquin a pris l’incroyable décision de se sacrifier. Le Californien a lâché prise, et a lourdement atterri 30 mètres plus bas. Héliporté à l’hôpital, le malheureux a succombé à ses blessures lundi. La cliente, quant à elle, n’a pas été physiquement blessée. Attraction populaire située dans la vallée de Pauma, la Zip Zoom Zipline de La Jolla peut supporter un poids maximal de 115 kilos.

«Effondrés», les responsables du site ont indiqué qu’ils allaient mener «une enquête approfondie et complète, en coordination et en coopération avec les autorités fédérales et californiennes». Pour aider la famille de la victime dans cette terrible épreuve, des collègues du frère et de la belle-sœur de Joaquin organisent vendredi une collecte de fonds sous forme de vente de tacos à l’emporter.