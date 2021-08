États-Unis - Un kitesurfeur s'écrase contre un bâtiment

États-Unis : L’horreur pour un kitesurfeur: «Il était parfois un peu imprudent»

Surpris par une rafale de vent, un sexagénaire a été emporté à 120 mètres de hauteur avant de s’écraser contre un immeuble, mercredi en Floride. Il n’a pas survécu à ses blessures.

Fred Salter, 61 ans, était un mordu de kitesurf. Sur Instagram, l’Américain domicilié à Fort Lauderdale (Floride) partageait régulièrement des photos et vidéos de ses exploits dans les vagues de l’Atlantique. Mercredi, malgré les avertissements de ses amis, le sexagénaire est parti à l’aventure alors que de forts vents balayaient la région. Surpris par une rafale, le malheureux a été soulevé à 120 mètres dans les airs et s’est écrasé contre un immeuble d’habitation, au niveau du deuxième étage.

Fred avait décidé de se lancer malgré une météo défavorable et un avis de prudence diffusé quelques minutes plus tôt par les autorités du comté. «Il était un peu imprudent, parfois. Mais il était souvent sur l’eau. Il était très expérimenté», confie Graham Goodwin au «Sun Sentinel». Sur les réseaux sociaux, les amis de la victime ont partagé leur tristesse et salué sa mémoire. «Repose en paix mon ami. Puisses-tu avoir des vents sans fin au paradis», peut-on notamment lire sur Instagram.