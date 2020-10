Foot US : L’horrible blessure de Dak Prescott

En NFL, le joueur des Dallas Cowboys a subi une fracture ouverte de la cheville contre les New York Giants.

«Dak reviendra plus fort»

Plus tard dans la soirée, Tad Prescott, le frère de Dak, a donné des nouvelles sur l’état de santé du joueur. «Dieu est bon, et Dak reviendra encore plus fort, je le garantis. Allez Dak, continue à avoir la foi, et je ferai en sorte que tu puisses encore te battre» a-t-il déclaré sur Twitter.