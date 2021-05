Football - L’horrible blessure de Mateu Morey

En cause: la vilaine blessure subie par le défenseur espagnol Mateu Morey, qui a causé un gros malaise. À la 71e minute, alors qu’il luttait avec un adversaire le long de la ligne de touche, Morey s’est tordu le genou droit après avoir tenté de dégager le ballon.

L’angle pris par sa jambe et les cris de douleur du joueur n’ont laissé aucun doute quant à la gravité de sa blessure.

La nouvelle a rapidement été confirmée par le staff de Dortmund. «On a entendu ses cris dans le stade et dans le vestiaire. Mateu souffre d'une grave blessure aux ligaments et à la capsule articulaire du genou. Il sera indisponible pour très longtemps», a indiqué le directeur sportif du BVB Sebastien Kehl après la rencontre.

«Je vais travailler dur pour revenir»

Le lendemain, le joueur a donné de ses nouvelles. «Déçu de ne pas jouer la finale, mais je serai le plus grand fan dans les gradins. Je dois malheureusement subir une opération et je vais travailler dur pour revenir plus fort. Le chemin du retour commence maintenant», a écrit Mateu Morey sur Twitter.