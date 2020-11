Quelques jours plus tard, le joueur des Ravens a subi une impressionnante luxation de la cheville face aux Pittsburgh Steelers, résultat d’un contact fortuit avec Darrius Heyward-Bey. Le géant des Ravens (197 cm pour 143 kilos) a quitté le terrain sur une civière.

Finalement, les Ravens ont été battus 28-24 par leurs rivaux de la division AFC Nord, qui restent ainsi invaincus en championnat. Mais, après sept matches, la franchise du Maryland, dont la dernière victoire en Super Bowl remonte à 2012, est plus que jamais en course pour une participation aux play-off, avec un bilan de cinq victoires et deux défaites.