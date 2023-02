Le film d’horreur avec Winnie l’ourson fait un carton au cinéma

Film d’horreur : L’horrible Winnie l’ourson fait un carton

Le film d’horreur à petit budget «Winnie the Pooh: Blood and Honey» a déjà rapporté près d’un million de dollars.

La sortie mondiale du slasher «Winnie the Pooh: Blood and Honey» («Winnie l’Ourson: Sang et Miel» en français), dont la bande-annonce a fait sensation en mai 2022, n’est prévue que le 15 février 2023. Mais c’est déjà un succès. Le film est projeté au Mexique depuis le 26 janvier 2023. En seulement deux week-ends, il a amassé plus de 950’000 dollars de recettes. Il convient de rappeler que le réalisateur Rhys Frake-Waterfield avait confié à l’époque que le budget de son film était inférieur à 100’000 dollars.