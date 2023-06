A Genève, l’Hospice général a discriminé une mère handicapée

L’Hospice général qui discrimine une jeune mère, qui plus est handicapée, cela fait tache dans le paysage. Et pourtant, c’est bien la conclusion à laquelle est arrivée la justice genevoise, suivant les injonctions du Tribunal fédéral, qui l’avait priée de revoir sa copie. Ainsi que le rapportent la «Tribune de Genève» et «Le Temps», les juges ont estimé dans un arrêt daté du 18 avril que cette assistante sociale avait subi une double discrimination à l’embauche, en raison de son sexe et de sa maladie, la sclérose en plaques. La collaboratrice avait travaillé trois ans comme auxiliaire pour l’institution publique, de 2017 à 2020. A son retour de congé maternité, ayant donné satisfaction, elle pensait qu’elle pourrait reprendre son activité et être embauchée – d’autant plus que son employeur recherchait des assistants sociaux. Mais non: son contrat n’a pas été renouvelé. A tort, ont tranché les juges. L’Hospice général devra verser trois mois de salaire à son ex-collaboratrice.