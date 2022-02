Football : L’hospitalisation de Pelé prolongée de quelques jours

La légende du football brésilien, 81 ans, était entrée à l’hôpital il y a huit jours pour une chimiothérapie. Il souffre en plus d’une infection urinaire.

Huit jours après son admission, l’hôpital a annoncé avoir détecté une infection urinaire lors d’examens de routine, entraînant une prolongation de l’hospitalisation d’Edson Arantes do Nascimento, plus connu sous le nom de Pelé. «Les conditions cliniques sont stables et il devrait sortir de l’hôpital dans les prochains jours», a indiqué l’établissement, dans un communiqué.