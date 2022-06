PRIX RECORD: L’hôtel particulier de Neil Patrick Harris est en vente

En Suisse, Neil Patrick Harris est surtout connu pour le rôle de Barney Stinson qu’il a tenu dans la série «How I Met Your Mother» et dans laquelle David Burtka, qui deviendra plus tard son mari, a également fait de nombreuses apparitions. Peu de temps après, Harris avait d’ailleurs fait son coming out dans «People Magazine» avant de se marier, cinq ans plus tard, en Italie. En 2013, le couple a emménagé avec ses enfants, Harper et Gideon, dans l’hôtel particulier en pierre de taille de Harlem, qui était depuis leur demeure.

David Burtka et Neil Patrick Harris se sont mariés en Italie, en 2011. Elton John était également de la partie. imago/UPI Photo

Vendu juste en dessous du prix demandé

La maison a été entièrement rénovée par les architectes d’intérieur, Trace Lehnhoff et Jeffery Povero, sous la supervision de David Burtka et Neil Patrick Harris. Située sur la 5th Avenue, la propriété fait 743 m², répartis sur cinq étages. Elle est composée, entre autres, de cinq chambres à coucher, six salles de bains et de pièces de près de quatre mètres sous plafond. Initialement mise en vente pour 7,325 millions de dollars, elle aurait été vendue pour 7,1 millions, selon le «New York Post».

Ici, le hall d’entrée de l’hôtel particulier de cinq étages que la famille occupait depuis 2013. Compass Dans la salle de séjour se trouve l’une des trois cheminées au gaz de la propriété. Compass L’équipement est digne d’une cuisine professionnelle, avec de nombreux plans de travail, douze brûleurs à gaz, plusieurs réfrigérateurs et congélateurs réglés à des températures différentes. Compass

Le nouveau propriétaire bénéficie également d’une véritable cuisine professionnelle, car David Burtka est non seulement acteur, mais également cuisinier professionnel et possède un diplôme de Cordon Bleu, une école d’arts culinaires reconnue à l’échelle internationale. La cuisine compte par conséquent douze (!) brûleurs à gaz, plusieurs réfrigérateurs et congélateurs réglés à des températures différentes, un immense garde-manger ainsi qu’une cave à vin.

Bar, cinéma et le bureau de Neil Patrick Harris

La cuisine et sa baie vitrée donnent accès sur l’un des balcons. Si celui-ci ne devait pas suffire, le toit-terrasse, avec sa cuisine extérieure et son vaste espace pour les invités, devrait avoir largement de quoi satisfaire. À propos invités, le bar est sans doute l’un des points forts de la propriété. Le comptoir provient d’un ancien hôtel et a été restauré pour le couple.

L’hôtel particulier de 743 m² compte également un deuxième salon. Compass Voici la chambre parentale. Elle comprend une cheminée au gaz, donne sur un balcon … Compass … et a bien évidemment sa salle de bain attenante. Compass