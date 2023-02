Genève : L’hôtel Richemond acquis par le groupe du Burj Al Arab

L’hôtel Richemond, qui avait fermé ses portes en août 2020, terrassé par la pandémie de Covid-19 , a trouvé un repreneur, et pas des moindres: il a été racheté pour 114 millions de francs par le groupe émirati Jumeirah, qui possède l’emblématique hôtel Burj Al Arab, à Dubaï. Dans un communiqué diffusé ce lundi, que cite la « Tribune de Genève », le nouveau propriétaire indique que le palace genevois, qui compte 109 chambres et 22 suites, va maintenant être rénové. L’achèvement des travaux est prévu pour 2025.

L’acquisition de ce cinq-étoiles situé au bord du lac et fondé en 1875 témoigne de la volonté de Jumeirah «d’investir dans des villes clés», afin de devenir «l’une des cinq premières marques d’hôtels de luxe au monde», explique le groupe. Ce dernier, qui possède 26 établissements, met ainsi un pied en Suisse et détient dorénavant cinq hôtels de luxe en Europe (les quatre autres se trouvant à Londres, à Capri en Italie et à Majorque en Espagne).