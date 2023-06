Suisse: L’hôtellerie a atteint des sommets cet hiver

L’hôtellerie en Suisse a enregistré 17,4 millions de nuitées au cours de la saison touristique d’hiver, soit de novembre à avril. Il s’agit du plus haut niveau jamais encore observé dans le secteur, note l’Office fédéral de la statistique (OFS) ce mardi, dans son bilan provisoire. En comparaison avec la même période de l’année passée, l’augmentation est de 18%.

Avec un total de 8,1 millions de nuitées, la demande étrangère a progressé de 42,6%. Quant à la demande indigène, elle affiche une hausse de 2,5% et a dépassé le record établi lors de la saison d’hiver 2021/2022. Les hôtes du continent européen contribuent fortement à la croissance de la demande étrangère. L’Allemagne a connu la plus forte augmentation (+17,6%). Suivent le Royaume-Uni, l’Italie et la France.