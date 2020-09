Suisse : L’hôtellerie limite les dégâts en juillet

Les nuitées hôtelières ont ralenti leur tassement en juillet. Ce sont encore une fois les visiteurs helvétiques qui ont sauvé la saison estivale.

Après un effondrement de 92,4% en avril, de 79,2% en mai et de 62% en juin, le repli des nuitées dans les hôtels du pays s’est limité en juillet à 26,4% sur un an à 3,4 millions d’unités, a précisé l’OFS dans ses statistiques mensuelles.

Effondrement du tourisme urbain

Les touristes allemands représentent l’essentiel du contingent, suivis par les visiteurs belges et français. Les Américains ne pointent plus qu’à la huitième place en termes de nombre et les Chinois en 20e position.