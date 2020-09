Coronavirus : L’hôtellerie romande joue sa survie

Les hôtels de la région romande ont enregistré une chute de plus de moitié de leurs nuitées au premier semestre. Ils n’excluent plus des licenciements.

Face à cette situation, les représentants du secteur exigent plus de soutien de la part des autorités fédérales via la création d’un fonds pour compenser le manque à gagner, espérant une aide entre 50 et 100 millions de francs (archives).

Casse limité, pour le moment

Cédric Fiora est le jeune propriétaire d’un hôtel de 40 chambres à Lausanne. Malgré le chômage partiel et un prêt Covid, l’entrepreneur est financièrement étranglé: «cela fait depuis mai que je ne me verse pas de salaire pour sauver mon équipe et mes employés mais cela ne suffit plus. J’en ai déjà licencié deux et cela va continuer» a-t-il déclaré à AWP.