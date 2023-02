Tourisme : L’hôtellerie suisse a retrouvé des couleurs en 2022

Presque toutes les régions de Suisse ont enregistré des augmentations de nuitées en 2022: Genève affiche la plus forte augmentation (+94,5%).

En 2022, l’hôtellerie en Suisse a comptabilisé 38,2 millions de nuitées, soit une hausse de 29,4% (+8,7 millions) par rapport à 2021, explique, jeudi, l’Office fédéral de la statistique (OFS). La demande a retrouvé un niveau d’avant-Covid, avec un résultat supérieur à celui de 2017, mais elle reste légèrement en dessous des statistiques de 2018 (-1,5%) et 2019 (-3,3%).

Cependant, du côté de la faîtière, il y a quand même des signaux positifs pour la profession. «Ces dernières années, les établissements suisses ont démontré leur résilience, ainsi que leur capacité d’innover et de s’adapter à l’évolution des besoins, même en temps de crise», relance Andreas Züllig, qui signale que le secteur n’échappe pas à la «pénurie de main-d’œuvre qualifiée».

«Forte demande sur toute l’année»

Du côté des clients venus de l’étranger, le rebond est remarquable, avec 17,2 millions de nuitées (+8,6 millions, +99,8%). L’OFS souligne que la demande est «forte sur toute l’année», mais plus particulièrement au cours du premier semestre, avec des hausses «proches ou supérieures à 200% selon les mois». Toutefois, ces chiffres restent «très inférieurs» à la période d’avant la pandémie. À 20,6%, le niveau est «plus bas» que celui de 2019.

Européens en exergue

Ce sont surtout les hôtes européens (+4,2 millions de nuitées, +61,6%) qui se démarquent en 2022, même s’ils sont moins qu’en 2019 (-9,5%). Dans le détail, avec un million de nuits en plus, le Royaume-Uni (+308,9%) et l’Allemagne (+39,4%) se détachent. Suivent la France (+323’000, +32,7%) et les Pays-Bas (+314’000, +79,1%), qui affichent même, glisse l’OFS, «un niveau supérieur à 2019».