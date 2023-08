économie: L’hôtellerie suisse attire davantage la clientèle étrangère

Les hôtels suisses ont enregistré 19,5 millions de nuitées au cours du premier semestre 2023. Une hausse de 13,8%, soit 2,4 millions de nuitées en plus, comparé à la même période de l’année dernière. Si la demande indigène (10 millions de nuitées) est restée stable avec une augmentation d’à peine 0,2%, la demande étrangère a explosé pour un total de 9,4 millions de nuitées, soit 33% de plus que le résultat affiché en 2023. Un chiffre total encore plus élevé que les six premiers mois de 2019 (+3,6%), avant la pandémie de coronavirus.

Un pays qui plaît en Amérique

La plus forte fréquentation a été observée chez les visiteurs du continent américain. Ils ont passé plus de 1,7 million de nuitées dans un établissement hôtelier helvétique, durant la première moitié de l’année. S’ensuivent les vacanciers asiatiques qui ont passé plus de 864’000 nuitées en Suisse et les Européens (741’000 nuitées). Les hôtes d’Océanie et d’Afrique restent plus discrets avec seulement 124’000 et 22’600 nuitées, respectivement.