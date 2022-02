Tourisme : L’hôtellerie suisse retrouve des couleurs

Près de 30 millions de nuitées sont enregistrées en 2021. La demande indigène est au plus haut et la hausse est nette mais reste un quart en dessous des chiffres d’avant pandémie.

Image d’illustration. Florian Cella/24Heures

En 2021, l’hôtellerie suisse a comptabilisé 29,6 millions de nuitées, soit une hausse de 24,6% par rapport à 2020. Le nombre de nuitées reste néanmoins encore largement en deçà de celui de 2019 (-25,3%), commente jeudi l’Office fédéral de la statistique (OFS). La demande suisse atteint un niveau historique avec un total de 21 millions de nuitées. Les nuitées étrangères ont augmenté de 17,1%.

Alors que pour les deux premiers mois de l’année d’importantes diminutions de nuitées ont été observées (janvier: -58,1% et février: -9,5%) par rapport à la même période de 2020, la demande a très fortement progressé entre mars et juin, précise l’OFS. Ces fortes hausses s’expliquent par la demande particulièrement basse une année auparavant, période durant laquelle les restrictions sanitaires ont été introduites et ont été les plus fortes.

Tessin et région des Trois-Lacs font mieux qu’en 2019

En juillet, la croissance de la demande a ralenti (+6,4%), puis a de nouveau progressé de manière très marquée entre août et décembre pour se rapprocher des niveaux de l’année 2019. Les plus fortes augmentations ont été observées en novembre (+94,8%) et en décembre (+64,1%). Il faut toutefois mettre en relation les résultats de ces deux mois avec la réintroduction de mesures sanitaires à la même période en 2020.

Au sein de la clientèle étrangère, ce sont surtout les Européens qui ont contribué à la hausse de l’année dernière. Le plus grand contributeur de cette croissance est l’Allemagne. Le Royaume-Uni est à l’origine de la plus forte baisse absolue de tous les pays de provenance avec une chute de 190’000 nuitées. La demande des hôtes du continent américain a également augmenté tout comme celle d’Asie, plus particulièrement les voyageurs en provenance des Pays du Golfe.

En 2021, les treize régions touristiques de Suisse ont comptabilisé des augmentations de nuitées par rapport à 2020. La plus grande hausse a été observée au Tessin (+51,8%). Les régions citadines suivent de près avec Genève (+46,3%), la région bâloise (+39,3%) et la région zurichoise (+39,1%). Les augmentations les plus faibles ont été enregistrées en Valais et aux Grisons. Par rapport à 2019, seuls le Tessin (+27,1%) et Jura & Trois-Lacs (+1,3%) affichent un niveau de nuitées supérieur en 2021.