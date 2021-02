Autour de l’huile

Le débat se focalise sur l’huile de palme, mais l’accord a une portée bien plus large. Le libre-échange ne concernera que les biens industriels. La Suisse pourra ainsi mieux se positionner sur le marché indonésien, fort de ses 271 millions d’habitants, vers lequel il sera possible d’exporter une plus grande quantité de biens. Pour les produits agricoles (dont l’huile), seule une partie des franchises douanières sera abaissée. L’accord fixe en outre des règles juridiques autour des investissements et de la protection de la propriété intellectuelle, notamment.