Océans : L’humain est responsable des vagues de chaleur

Une étude de l’Université de Berne révèle que l’activité humaine a bel et bien un impact sur les vagues de chaleur dans les océans.

L’activité humaine entraîne vingt fois plus de vagues de chaleur dans les mers.

La responsabilité humaine dans les vagues de chaleur a pu être prouvée, avancent les chercheurs du centre Oeschger pour la recherche climatique de l’Université de Berne dans un communiqué publié jeudi. Ils disent avoir réalisé plusieurs études pour sept vagues qui ont engendré les plus fortes répercussions.

Au moyen d’études statistiques et de simulations climatiques, les scientifiques ont déterminé que ces vagues de chaleur sont vingt fois plus fréquentes dans les mers du monde à cause de l’activité humaine.