Irak : L’humidité serait à l’origine de l’effondrement du sanctuaire

Deux cadavres supplémentaires ont été retirés lundi des décombres d’ un sanctuaire chiite en Irak . Une partie de l’édifice s’est effondrée samedi à la suite d’un éboulement. Un bilan provisoire fait état de sept morts, a-t-on appris auprès des secours. «Malheureusement, nous avons retrouvé ce matin deux corps, celui d’un homme et celui d’une femme», sous les gravats du Qattarat de l’imam Ali, a déclaré lundi Jaoudat Abdelrahmane, directeur du département des médias de la Défense civile.

Pour l’heure, les secours ont retiré sept corps sans vie des décombres de ce lieu de pèlerinage: quatre femmes, deux hommes et un enfant. Trois enfants ont pu être secourus et ont été hospitalisés. «Nous continuons à rechercher d’autres victimes» dans les gravats, a poursuivi Jaoudat Abdelrahmane. «Des témoins nous ont dit que le corps d’une femme se trouvait encore» sous les décombres.

Émotion considérable

Le Qattarat de l’imam Ali est situé à environ 25 km à l’ouest de la ville sainte chiite de Karbala et il attire les pèlerins par milliers tous les ans. Il est dédié à l’imam Ali, gendre du prophète Mahomet et figure fondatrice de l’islam chiite. Selon la tradition chiite, l’imam Ali aurait fait halte à cet endroit avec son armée en se rendant à la bataille de Siffin en 657 et y aurait fait jaillir une source d’eau.