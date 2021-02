En ce mois de février qui sonne l’amorce des festivités carnavalesques, l’ombre du coronavirus empêche les rassemblements. Comme bien d’autres, bridé par la crise sanitaire, le carnaval d’Estavayer-le-Lac n’aura pas lieu. Mais, habituellement réalisés à la veille de la fête, les messages satiriques sur les vitrines des commerces et les façades n’ont pas failli à la tradition. «Les restaurants étant fermés, nous avons pensé que c’était le moment de faire des messages de soutien», explique Titi Barbounymous, l’homme qui dirige l’équipe des barbouilleurs anonymes, toujours masqués et cela bien avant que le coronavirus fasse son apparition. «À défaut de faire à manger, je fais de la pintoure» ou encore «Notre Raoult à nous», peut-on lire sur la façade d’un restaurant et d’une droguerie.

«Sympa! Plein de sourires»

Mais le caustique, voire le graveleux, n’en ont pas pour autant été éclipsés. On ne se refait pas: quand il s’agit d’égratigner le monde politique, le ton grinçant et cinglant refait surface. Ainsi, les barbouilleurs raillent l’absence de candidature féminine PLR à l’exécutif. Poussant le bouchon plus loin, ils ont conçu l’antidote: une affiche parodique avec les candidatures imaginaires de femmes de la Société du carnaval d’Estavayer-le-Lac (Socarest), sous la bannière du… Parti des Coquines. Candidat PLR à l’exécutif mais aussi président de la Socarest, Edgar Marques se montre bon joueur: «Les mots humoristiques, sarcastiques et les piques, c’est ça le carnaval!»