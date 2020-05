Guide auto «20 minutes»

L’hydrogène est-il le carburant du futur?

Ernst s’intéresse à la propulsion à l’hydrogène. De premiers modèles sont déjà disponibles, mais qu’en est-il des stations-service?

Réponse: Cher Ernst, Je ne souhaite pas m’engager dans un débat politique. En revanche, à l’UPSA, nous sommes ouverts à la technologie. Cela signifie que, selon nous, il faut un mélange équilibré des différentes sources d’énergie et types de propulsion. Cependant, la provenance de la source d’énergie est bien plus importante que le moteur en soi. À l’avenir, cette énergie sera renouvelable, qu’il s’agisse d’électricité écologique, de biogaz ou encore d’hydrogène provenant de l’énergie éolienne excédentaire ou de méthane synthétique. D’ailleurs, la propulsion à l’hydrogène pourrait alimenter deux types de motorisation: par exemple le moteur à combustion classique, qui brûle directement l’hydrogène. BMW a d’ailleurs construit quelques prototypes, mais n’a pas encore lancé de modèle de série. L’utilisation de l’hydrogène dans la pile à combustible en revanche est plus répandue. Cette dernière convertit l’hydrogène et l’oxygène de l’air ambiant en énergie électrique pour propulser les roues.

La propulsion à l’hydrogène est particulièrement intéressante pour les poids lourds comme les camions ou les bus, car elle permet de parcourir de longues distances. Par rapport aux véhicules électriques lourds, les camions à l’hydrogène présentent deux avantages: un remplissage rapide et une grande autonomie. Une autre raison pour laquelle la pile à combustible est montée plus souvent dans les poids lourds est le prix de cette technologie. Les voitures de tourisme électriques sont nettement moins coûteuses.

Au cours des cinq prochaines années, Hyundai et H2 Energy prévoient de mettre en circulation sur les routes suisses quelque 1600 poids lourds munis de piles à combustible. Enfin, il convient sans doute de mentionner le talon d’Achille de la propulsion à l’hydrogène: cette technologie est (encore) très onéreuse et en soi peu efficiente, car la production, le transport et le stockage de l’hydrogène sont très énergivores. Cependant, un plus grand nombre d’unités vendues et le développement de la technologie de pile à combustible pourraient inverser cette tendance. Il est important que la production d’hydrogène inclue l’énergie excédentaire de sources renouvelables, c’est-à-dire celle qui n’est pas directement utilisée pour l’électromobilité ou d’autres consommateurs électriques. Si cette condition est remplie, la pile à combustible présente un bilan climatique équivalent à celui de l’électromobilité (à condition que l’électricité provienne d’une source renouvelable) et à celui du biogaz.