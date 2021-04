Energie : L’hydrogène vert sera moins cher que ses concurrents fossiles

Selon une étude de BloombergNEF publiée mercredi, l’hydrogène d’origine renouvelable va devenir compétitif face à l’hydrogène d’origine fossile et au gaz naturel.

«Coûts bas»

Cet hydrogène vert coûtera d’ici à 2030 moins cher que l’hydrogène «bleu» – d’origine fossile mais produit avec capture et séquestration du CO₂ – dans tous ces marchés. Il finira ensuite par être plus compétitif que l’hydrogène «gris» très néfaste pour le climat – d’origine fossile et sans capture du CO₂ – d’ici à 2050. A cet horizon, l’hydrogène vert coûtera même moins cher que le gaz naturel dans 15 des 28 pays étudiés – représentant un tiers du PIB mondial.