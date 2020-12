Climat : L’hydrogène vert, un tournant à préparer

Aujourd’hui, l’hydrogène est une molécule omniprésente sur terre, dotée d’une grande intensité énergétique et non polluante. Elle apparaît comme le combustible capable de verdir l’industrie lourde par exemple.

Solution pour enjeux inextricables

Le recours à l’hydrogène n’est pas nouveau, depuis la mise au point de l’électrolyse de l’eau en 1800, et son entrée dans de nombreux processus industriels: raffinage du pétrole, engrais…

Aujourd’hui, cette molécule omniprésente sur terre, dotée d’une grande intensité énergétique et non polluante, apparaît comme le combustible capable de verdir l’industrie lourde par exemple.

L’avenir de l’aviation?

Enfin, c’est un moyen de stockage. L’enjeu est fort pour l’essor des énergies solaires et éoliennes, qui, intermittentes, devront pouvoir stocker leur surplus. Le procédé «Power to gas» convertit l’électricité en hydrogène, ensuite injecté dans les réseaux de gaz.

Philippe Boucly, de la filière France Hydrogène, a vu en 40 ans nombre de «faux départs»: «Cette fois, c’est la bonne, car l’hydrogène coche toutes les cases: face à l’urgence climatique, pour la qualité de l’air, et aussi pour réindustrialiser les pays occidentaux».

Un gaz à verdir

Sauf que l’hydrogène n’est pas une énergie primaire: il est issu d’un processus de transformation énergivore encore basé sur du charbon et du gaz.nSelon l’Agence internationale de l’énergie, la production mondiale d’hydrogène a, de ce fait, rejeté 830 millions de tonnes de CO2 en 2017, les émissions combinées de l’Indonésie et du Royaume-Uni.

- L’hydrogène «vert», obtenu avec de l’électricité renouvelable par électrolyse (le courant passe dans l’eau, sépare hydrogène et oxygène). En 2019, il coûtait trois fois le prix de celui issu du gaz.

- L’hydrogène «bleu», tiré du gaz naturel, avec séquestration du CO2 émis. Une coalition d’industriels dont ExxonMobil, ENI, plaide pour cette option, controversée, car le processus de séquestration reste incertain et coûteux.

- L’hydrogène «bas-carbone» produit par électrolyse à partir d’électricité nucléaire, comme en Chine. En France, la filière hydrogène pousse pour un passage «transitoire plus ou moins long» par l’atome.

Pari industriel

L’essor de l’hydrogène propre, non compétitif, appelle quoi qu’il en soit des politiques volontaristes. En 2020, des plans ont été présentés à la faveur de la relance post-Covid, en Australie, France, Grande-Bretagne, Japon… L’Allemagne a prévu 9 milliards d’euros, pour de l’hydrogène vert. Les Pays-Bas projettent une «Hydrogen Valley».

L’UE veut atteindre 12 à 14% d’hydrogène dans son mix énergétique en 2050 (2% aujourd’hui), et évalue le financement entre 180 et 470 milliards d’euros. Pour l’Europe, avec ses champions Air Liquide ou Linde, pas question de perdre cette course-là face à la Chine, déjà en pointe, au Japon, à la Corée du sud et aux États-Unis. Mais pour les défenseurs du climat, prudence.