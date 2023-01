«Rêvons» : L’hymne des Enfoirés, coécrit par Amir, est sorti

Comme il est de coutume depuis plusieurs années, avant chaque spectacle des Enfoirés sort un nouvel hymne. On rappellera les plus fameux, avec en tête l’historique et indétrônable «La Chanson des Restos» (1986), titre écrit par Jean-Jacques Goldman, puis «Le temps qui court» (2006), «Encore un autre hiver» (2012), «Attention au départ» (2013), «Toute la vie» (2015) et «On trace» (2019).

Celui de la cuvée 2023 s’intitule «Rêvons». Il a été écrit à plusieurs - très jolies - mains. On retrouve la plume de Nyadjiko, compositeur et producteur entre autres du tube «Ma vie» de Dadju. Celle de Nazim, qui a coécrit «Andalouse» de Kendji Girac et qui a connu un joli succès avec «Je t’aime» en 2022. Et encore celle d’Amir, dont l’investissement pour les Enfoirés est sans faille depuis six ans et le show «Mission Enfoirés». «Si un jour, on m’avait dit qu’on écrirait l’hymne des Restos avec mes frères de cœur Nazim et Tommy Djibz (ndlr: Nyadjiko) j’aurais probablement ri pour masquer le gros doute… et là, nous y sommes, et je suis fier comme jamais. Fallait rêver, rêvons», s’est réjoui le musicien de 38 ans sur les réseaux.