France : «L’hypothèse de la mauvaise rencontre est envisagée»

D’importantes recherches sont actuellement menées en Bretagne pour tenter de retrouver une mère de famille disparue le 10 février.

«Nous avons déployé 45 à 50 enquêteurs sur cette affaire afin de cumuler un maximum d’éléments et de preuves», explique le colonel Sébastien Judon, chef des gendarmes d’Ille-et-Vilaine. Mardi, une battue citoyenne encadrée par des militaires, des chiens pisteurs et un hélicoptère a réuni environ 300 personnes. Des plongeurs ont par ailleurs sondé les cours d’eau de la région, en vain pour l’instant. Les opérations de recherche se poursuivent ce jeudi. Les proches et les voisins de Magali Blandin sont en train d’être interrogés, et son ordinateur fouillé de fond en comble.