Pékin appelle à renforcer la coopération avec la marine russe

La Chine et la Russie, deux pays voisins, peuvent «apporter des contributions positives au maintien de la paix et de la stabilité dans la région et dans le monde», a estimé lundi Li Shangfu, ministre chinois de la Défense placé depuis 2018 sous sanctions américaines, appelant à renforcer la coopération avec la marine russe. La Chine et la Russie doivent «régulièrement organiser des exercices conjoints et des patrouilles, ainsi que des compétitions interarmées», a indiqué le ministre lors d’une rencontre à Pékin avec le commandant en chef de la flotte russe, Nikolaï Ievmenov. Ces propos ont été rapportés par le Ministère chinois de la défense. Cité par ce même communiqué, M. Ievmenov a dit espérer «porter les relations entre les deux pays et les deux armées vers de nouveaux sommets».