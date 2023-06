Hôtellerie suisse: L’IA à la rescousse face à la pénurie de personnel

L’intelligence artificielle fait craindre à beaucoup pour leur emploi, mais les hôteliers suisses pourraient bien y trouver la parade à une pénurie chronique de personnel. Les professionnels venus au Sommet de l’hôtellerie à Zurich, s’attendent à une forte demande durant la saison estivale avec la reprise des voyages, leur principal défi étant de trouver le personnel nécessaire quand cuisiniers, concierges et personnels de ménage viennent à manquer.

Sur son stand, le patron d’Avatarion Technologies, qui fournit des robots notamment pour transporter des assiettes, présente deux robots humanoïdes de 1,20 mètre destinés à accueillir les clients dans le hall d’entrée, dont un qui utilise le logiciel ChatGPT. A la question «Où commander un café?» le premier robot - simplement programmé pour aider les clients à s’enregistrer ou consulter les horaires des trains ou d’avions - sèche et répond qu’il «n’est qu’un robot» et ne peut donc «pas préparer un café». Après un court temps de recherche, le second, qui utilise ChatGPT, trouve la solution, répondant lui aussi qu’il ne sait pas préparer un café, en ajoutant immédiatement: «Mais je peux vous dire où en acheter un».