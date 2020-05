Sony

L’IA adapte la musique au comportement

du joueur

Une technologie supposée pour la future console PS5 adaptera automatiquement l’ambiance sonore d’un jeu vidéo, selon un brevet déposé par Sony.

Sony souhaite renforcer l’immersion dans les jeux vidéo et les rendre encore plus interactifs en se servant de la bande sonore. Selon un brevet, baptisé Dynamic Music Creation in Gaming (création de musique dynamique dans le jeu, en anglais), rendu public le 22 mai dernier et repéré par Game Rant, la future console PS5 de la firme nipponne pourrait associer l’ambiance sonore d’un jeu vidéo aux comportements du joueur durant une partie. Le brevet décrit en effet une technologie censée tirer profit d’une intelligence artificielle capable d’adapter en temps réel la musique du jeu au ressenti de l’utilisateur.