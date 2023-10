L’IA dans les médias? Oui pour la météo, pas pour la politique

Besoin de bonnes nouvelles

Le sondage s’est aussi penché sur les envies de la population en matière de contenus journalistiques et constate notamment que la part de la population dont la consommation d’actualités est inférieure à la moyenne augmente année après année. «Si l’on demande aux Suisses à quel type d’actualités ils s’intéressent, nombreux sont celles et ceux qui citent le journalisme «positif» ou «constructif», qui reprend des nouvelles positives et ne parle pas seulement des problèmes, mais discute de solutions possibles», lit-on dans le communiqué de presse.