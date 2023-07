L’IA de Google se nourrit des données publiques des internautes

Google a remanié sa politique de confidentialité durant le week-end pour ajouter une précision. La firme de Mountain View y indique de façon explicite qu’elle se réserve le droit d’extraire toutes les données publiées par les utilisateurs sur le web dans le but de développer ses services d’intelligence artificielle. «Google utilise ces informations pour améliorer ses services et développer de nouveaux produits, fonctionnalités et technologies au profit de ses utilisateurs et du public», explique Google qui détaille: «par exemple, nous utilisons des informations accessibles au public pour former les modèles d’IA de Google et créer des produits et des fonctionnalités tels que Google Translate, Bard, et les capacités de Cloud IA.»