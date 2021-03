En pratique, une fois un cliché d’époque téléchargé sur la plateforme spécialisée dans la généalogie et les tests ADN, les visages de nos aïeuls reprennent vie de manière surprenante: ils bougent la tête, clignent des yeux et sourient. De quoi susciter des réactions contrastées. Les internautes se disent en effet aussi bien impressionnés et touchés de revoir le sourire de leurs ancêtres ou de le découvrir pour la première fois, qu’effrayés par le résultat.

Le site MyHeritage est d’ailleurs conscient du caractère controversé de la technologie qu’il met à disposition: «Certaines personnes aiment la fonctionnalité Deep Nostalgia et la considèrent comme magique, tandis que d’autres la trouvent effrayante et déplaisante. En effet, les résultats peuvent être controversés et il est difficile de rester indifférent à cette technologie», explique la plateforme dans sa rubrique FAQ, qui regroupe les questions les plus fréquemment posées.