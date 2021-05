«AI Dungeon» : L’IA dérape et sa modération suscite la polémique

La start-up Latitude, à l’origine d’«AI Dungeon», a réagi après que les algorithmes de son jeu textuel avaient créé des histoires à caractère pédophile.

Le jeu est disponible via le navigateur web ou des apps iOS et Android.

«Nous restons fidèles aux principes sur lesquels Latitude a été fondée, qui incluent la promotion de la liberté de pensée et d’expression grâce à notre plateforme d’IA avancée. Dans le même temps, nous avons une tolérance zéro pour les contenus sexuels impliquant des mineurs», a écrit dans un billet de blog l’éditeur du jeu le jour suivant le serrage de vis. Il y précise qu’«AI Dungeon continuera à supporter d’autres contenus NSFW, y compris les contenus adultes consensuels, la violence et les jurons».

En s’expliquant et en promettant d’améliorer le système de modération tout en invitant les joueurs à signaler les «faux positifs», Latitude n’a pourtant pas réussi à balayer toute la polémique. Au contraire. Des joueurs se disent «trahis» par le fait que la start-up peut scanner et accéder manuellement à leurs contenus fictionnels privés dans le but de détecter des contenus inappropriés. De plus, selon un post du hacker AetherDevSecOps publié sur la plateforme GitHub, la base de données était vulnérable aux attaques et pouvait permettre à des personnes tierces d’accéder à des contenus non publiés.