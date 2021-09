Vice de forme : L’IA ignore trop facilement des candidatures valables

La lecture automatique des CV est remise en question dans une étude de Harvard.

Des employeurs s’appuient sur des logiciels qui rejettent par erreur des millions de candidats compétents. C’est la conclusion d’un rapport américain de la Harvard Business School qui place les logiciels d’embauche automatisés parmi les obstacles les plus importants pour trouver un emploi.

L’utilisation de critères trop simplistes pour séparer les candidats recevables des autres est notamment en cause. Certains programmes rejettent par exemple automatiquement des postulations dont le parcours professionnel présente des trous de plus de six mois. Cela empêche les candidats de pouvoir apporter des justifications pertinentes, déplorent les auteurs de l’étude. Celle-ci cite également des cas d’hôpitaux qui n’acceptaient que les candidats faisant valoir sur leur CV une expérience en «programmation informatique» alors qu’ils n’avaient besoin que de personnes chargées de saisir les données des patients dans un ordinateur.