Informatique : L’IA, la meilleure amie des codeurs

Près d’un tiers des nouveaux programmes publiés sur GitHub a bénéficié de l’intelligence artificielle, selon la plateforme appartenant à Microsoft.

Les développeurs adoptent volontiers l’intelligence artificielle si l’on en croit GitHub. La plateforme consacrée à l’hébergement et au développement de logiciels libres estime que jusqu’à 30% du code nouvellement écrit est réalisé à l’aide de son programme Copilot. Cet outil se charge d’examiner le code écrit par un programmeur humain et suggérer d’autres lignes ou un code alternatif, éliminant ainsi une partie du travail répétitif nécessaire au codage.

Comme tout algorithme, l’efficacité du logiciel Copilot dépend de la qualité des données qui contribuent à son apprentissage automatique. Et il est loin d’être à l’abri de failles de sécurité. Selon une étude de l’Université de New York relayée par le site Axios, il y en aurait dans 40% des codes écrits à l’aide de Copilot. Mais les humains ne sont pas non plus irréprochables en la matière avec un taux moyen estimé à 70 bugs pour 1000 lignes de code.