L’IA ne peut pas remplacer Mickey, estime son doubleur chez Disney

«Bien sûr qu’il y a une technologie étonnante qui est développée avec l’IA, et c’est tellement impressionnant», estime auprès de l’AFP Bret Iwan, l’acteur qui prête sa voix à la mascotte de Disney. «Mais je pense que rien ne peut remplacer le cœur d’un personnage et, plus important encore, le cœur de la narration.» Le personnage et la narration sont «propres à un interprète, un écrivain, un animateur, un artiste, un créateur.»